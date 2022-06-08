Кладовище автомобілів у Маріуполі. Фото: «Андрющенко.Тайм»

https://racurs.ua/ua/n171494-zagarbnyky-stvoryly-kladovysche-avtomobiliv-u-mariupoli-foto.html

Ракурс

Звалище розбитих і згорілих автомобілів з’явилося в тимчасово захопленому росіянами Маріуполі.

.

Окупанти облаштували кладовище в Іллічівському районі міста на території штрафмайданчика на Нікольському проспекті. Раніше подібне звалище вже з’явилося у місті. Про це 8 червня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські солдати не дозволяють власникам машин забрати їх зі звалища. Забороняють навіть розбирати ці машини. Натомість самі окупанти завзято крадуть навіть знищені автомобілі.

Маріуполь — місто загиблих не тільки людей, але й машин, — написав Андрющенко.

Нагадаємо, влада українського Маріуполя заявляла, що перепоховання вбитих росіянами цивільних може затягнутися на два-три місяці. У дворах і під завалами гниють тисячі трупів. Це загрожує місту епідемією холери і отруєнням повітря.