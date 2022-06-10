Українці придумали нову жертву споживчого дефіциту - з полиць магазинів зникла сода

Українці придумали нову жертву споживчого дефіциту

https://racurs.ua/ua/n171554-ukrayinci-obraly-novyy-tovar-yak-jertvu-deficytu.html

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Слідом за дефіцитом солі в Україні простежується подекуди відсутність у продажі соди. Споживачі у соцмережі Фейсбук звертають увагу, що в столичних супермаркетах практично немає цього продукту.

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Водночас в онлайн-магазинах ціна на соду зросла.

Увечері 9 червня сода була відсутня у магазинах мережі «Новус» у Києві та Вишневому. Також її не було у мережі «Сільпо» у Києві, хоча 8 червня ще була у продажу, та у Борисполі у мережі «Екомаркет».

В онлайн-магазині «Розетка» сода є у продажу по 44 грн, приблизно у чотири рази дорожче, ніж до 24 лютого, повідомили «Українські Новини».

Найбільші виробники соди в Україні працюють у Донецькій та Луганській областях, а саме у містах, де ведуться бойові дії — Слов’янську та Лисичанську.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин вважає, що попри ймовірність складнощів у зв’язку з окупацією півдня України та схильність населення робити запаси, в Україні не очікується дефіциту продуктів.

У Держпродспоживслужбі підтверджують, що в Києві та області є певна нестача соди. Причина — війна, яка призвела до перебоїв із постачанням. Але дефіцит обіцяють виправити вже скоро.

Також причиною зупинки деяких заводів є закриті порти, тож всі імпортні товари доводиться завозити через кордони з ЄС, це довше і дорожче.

Торговельні мережі кажуть, що попит на ці товари за останні два тижні зріс у п’ять разів. Ймовірно люди вирішили перестрахуватися, але тим самим ще більше ускладнили ситуацію — дефіцит штучний і створений самими людьми. Найбільші торгові мережі, наприклад, АТБ, кажуть, що через один-два тижні ситуація з товарами стабілізується. Люди побачать, що всього вистачає й перестануть закуповувати більше потрібного.

Раніше в магазинах на певний час зникла українська сіль. Згодом з-за кордону привезли імпортну морська сіль.