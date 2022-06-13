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Смуга смерті - 92 ОМБр розповіла про бій за окружну навколо Харкова

Смуга смерті — 92 ОМБр розповіла про бій за окружну навколо Харкова (ВІДЕО)

13 чер 2022, 23:32
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Українські військові розповіли про бій за стратегічну місцевість поблизу Харкова. Росіяни 25 лютого опанували висоту, з якої розстрілювали окружну дорогу навколо Харкова.



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26 березня військові 92 окремої механізованої бригади (ОМБр) звільнили місцевість, яку назвали «смуга смерті», знищивши позиції окупантів.

Таку назву тепер має невелика смуга насаджень під Харковом. Ворог звідти артилерією й танками вів прицільний вогонь по машинах цивільних, які намагалися евакуюватися з міста.

Кожен метр звільненої землі политий кровʼю, але, що важливо, не тільки наших воїнів, а й окупантів, — підписали у 92 ОМБр відео розповіді командира українського підрозділу.

Росіян, яким вдалося втекти, в районі Малої Рогані чекали інші українські підрозділи. Під час бою ЗСУ знищили кілька десятків росіян, декілька танків. Два танки росіян та три МТ-ЛБ стали трофеями українських військових.

Джерело: Ракурс


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