Названо дату оголошення рішення Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС

https://racurs.ua/ua/n171684-nazvano-datu-ogoloshennya-rishennya-ievrokomisiyi-schodo-zayavky-ukrayiny-na-chlenstvo-v-ies.html

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Європейська комісія оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в Євросоюзі 17 червня. Про це повідомив спікер Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу у Брюсселі.

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Наразі Єврокомісія не ухвалювала жодних рішень щодо надання Києву статусу кандидата на вступ в ЄС, робота над питанням триває.

Я читав у пресі, що ЄК вже вирішила, але це повна неправда. Комісія вчора нічого не вирішувала. Проводилися дебати, які дозволять членам колегії єврокомісарів висловити їхні думки і погляди з цього питання, щоб підготувати рішення у п’ятницю, — сказав Мамер.

З його слів, зараз триває стандартна процедура, яка може відрізнятися тривалістю залежно від обставин. Йдеться про фіналізацію документів, також ще має відбутися зустріч очільників департаментів, які підтвердять порядок денний колегії. Після цього у п’ятницю повинні відбутися дебати й, за їхніми результатами, ухвалене рішення.

Іноді буває, що минає менше часу між попередніми дебатами та рішенням. Все залежить від обставин. Але немає нічого виняткового щодо роботи з цього досьє в цьому контексті, — сказав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, впливове видання Politico повідомило, що Єврокомісія планує у своєму висновку щодо заявки України на вступ до ЄС рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.