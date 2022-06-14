З українцями “треба покінчити” раз і назавжди заради наших онуків - рогозін

https://racurs.ua/ua/n171693-z-ukrayincyamy-treba-pokinchyty-raz-i-nazavjdy-zarady-nashyh-onukiv-rogozin.html

Ракурс

дмитро рогозін, одіозний глава «Роскосмосу» й член команди воєнного злочинця рф володимира путіна, заговорив про необхідність «остаточного вирішення українського питання».

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Взагалі те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків, — написав рогозін.

Зауважимо, що в росії більше не приховують, що мета війни — геноцид українського народу, а не вигадана «денацифікація».

Нагадаємо, раніше американський розробник Ілон Маск посперечався з рогозіним. російський чиновник скиглив через те, що Маск надав Україні інтернет Starlink й почав погрожувати власнику SpaceX.