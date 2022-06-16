В головного космонавта росії забрали Твіттер - за розпалювання ненависті до України

https://racurs.ua/ua/n171756-v-golovnogo-kosmonavta-rosiyi-zabraly-tvitter-za-rozpaluvannya-nenavysti-do-ukrayiny.html

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Twitter заблокував директора «Роскосмосу» дмитра рогозіна за розпалювання ненависті до України. Соцмережа вимагає видалити твіт — рогозіна не розблокують, поки він цього не зробить. Головний по космосу в рф каже, що ігноруватиме правила соцмережі.

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Адміністратори Twitter обмежили можливості облікового запису голови «Роскосмосу». Скріншот відповідного повідомлення він сам опублікував у Телеграм.

Приводом до блокування став твіт, в якому рогозін називає «те, що з’явилося на місці України», «екзистенційною загрозою російському народові» і закликає «покласти цьому край назавжди».

Модератори вважали, що твіт глави «Роскосмосу» порушує правила Twitter, які забороняють розпалювання ненависті, загрози та образи людей за расовими, національними та етнічними ознаками.

рогозін заявив, що не видалятиме твіт, оскільки вважає його «абсолютно вірним».

На жаль, Твіттер перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди, — написав він.

У 2020 році рогозін перейменував і передав «Роскосмосу» свій власний акаунт у твіттері. Позаяк рогозін — неонацист, який кидав на мітингах зіги і виступав під стягами зі свастикою, його специфічні старі твіти відтепер стали твітами «Роскосмосу».

Наприклад, державна космічна корпорація росії офіційно висловлює підтримку терористу Гіркіну, який без суду страчував у Слов’янську українських громадян.

Останнім часом російські чиновники виступають із дедалі різкішими висловлюваннями щодо України. Наприклад, заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв поставив під сумнів існування України через два роки.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк відповів йому у твіттері так: