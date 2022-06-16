Фермери отруїли окупантів у Мелітополі черешню, ще один вид партизанського руху, — мер міста Іван Федоров

https://racurs.ua/ua/n171759-fermery-otruyily-okupantiv-u-melitopoli-chereshneu-mer.html

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У Мелітополі фермери підсунули окупантам отруєну черешню, це ще один вид партизанського руху. Про це в ефірі «FreeДом» повідомив мер міста Іван Федоров.

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Він також повідомив, що не має інформації про співробітництво фермерів з окупантами, оскільки росіяни відразу почали красти їхній врожай.

Про те, що жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту, повідомило й місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

За інформацією ЗМІ, жителі села Терпіння, що під Мелітополем, отруїли кілька ящиків цих ягід. Отруєну черешню передали кадировським воякам.

Згідно з технологією, черешня періодично обприскується від вишневої мухи. При цьому застосування хімічних препаратів має бути припинено за два тижні до початку збирання врожаю. Через умисне обприскування черешні вже після збирання врожаю, рашисти опинилися у лікарні, — розповів виданню один із садівників села Терпіння.

Отруїлися мелітопольською черешнею два відділення чеченських військовослужбовців, дев’ятьох довелося госпіталізувати.

Раніше екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також розповідав в інтерв’ю Наталії Влащенко розповідав про отруєння черешні, яку окупанти відбирають у мелітопольців.

В Мелітополі відкрито проігнорували святкування «дня рф», яке 12 червня влаштували путінські війська в місті, вони також не беруть російських паспортів і труять окупантів.