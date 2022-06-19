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Рада дала відкоша угодам з рф і СНД й звернулася до країн ЄС

Рада дала відкоша угодам з рф і СНД й звернулася до країн ЄС

19 чер 2022, 15:28
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Верховна Рада під час пленарного засідання 19 червня підтримала вихід із низки угод із росією та СНД, а також ухвалила звернення до країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки надання Києву статусу кандидата на вступ до ЄС.



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Зокрема, щодо договорів з рф і СНД, нардепи проголосували за припинення дії угоди:

  • між урядом України та урядом російської федерації про науково-технічне співробітництво;

  • припинення дії угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку;

  • про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах — учасницях СНД;

  • про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах — учасницях СНД.

Також Рада у неділю ухвалила звернення до країн-членів Євросоюзу щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Парламент одноголосно всіма фракціями та групами підтримав це звернення (за — 315 голосів).

Зокрема Рада також звернулася до національних парламентів та інституцій ЄС із закликом:

  • підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи шляхом надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС під час Європейської Ради 23−24 червня 2022 року відповідно до статті 49 договору про Європейський Союз;

  • продовжувати допомогу у боротьбі з агресором, надалі впроваджувати санкції проти рф та білорусі.

Нагадаємо, сьогодні Рада заборонила російську музику (законопроект № 7273-д) в українських медіа та громадському просторі. За таке рішення проголосували 303 нардепи. Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції рф (законопроект № 7459), тимчасово окупованих нею територій України та з білорусі.

Джерело: Ракурс


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