Які кораблі рф вдалося пошкодити і потопити, розповіли ЗСУ

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Які російські кораблі вже вдалося потопити та пошкодити Збройним силам України, розповіла прес-служба 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

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Український Військово-морський флот наближається до рекорду потопленого тоннажу ворожого флоту з часів Другої світової війни (на першому місці британці, бо топили, поміж іншого, багато транспорту), — йдеться у Фейсбук-повідомленні бригади.

При цьому, жоден корабель ВМФ України ще не виходив у море.

Нагадаємо, росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «Москва». Українська розвідка повідомила, що російські чиновники та спецслужби примушують сім’ї моряків приховувати інформацію про загибель їхніх родичів на крейсері «Москва». Офіційно поховали у Севастополі лише мічмана знищеного російського військового корабля івана вахрушева.