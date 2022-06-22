Росіяни атакують околиці Лисичанська найближчого тижня, бої нагадуватимуть Маріуполь

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Ракурс

Російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці міста протягом найближчого тижня.

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Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська просуваються до цього міста на Сєвєродонецькому напрямку з півдня, а не переправляють сили через річку Сіверський Донець. Це може стати явною перешкодою для оборони України. Але окупантам знадобляться тривалі бої для захоплення міста — прогнозують аналітики.

Вони відзначили, що росіяни провели кілька успішних наступів на південний схід від Сєверодонецька.

Також в ISW фіксують, що росіяни, швидше за все, відбили східний берег річки Інгулець неподалік кордону Херсонської та Миколаївської областей. Там раніше знаходився плацдарм ЗСУ, що залишився після нещодавнього контрнаступу.

У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил 22 червня повідомляється, що ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

З метою посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська. Українські воїни на напрямку Миронівка — Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне — Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе.

«Ракурс» раніше повдіомляв, що 21 червня упродовж доби воєнні злочинці росії змогли прорватися і захопити селище Тошківка поблизу Сєвєродонецька — вони спрямували туди велику кількість важкої техніки та особового складу. Також загарбники зайшли у села Підлісне і Мирна Долина.