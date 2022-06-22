В Україні запрацювала «Карта руйнувань». Скріншот з карти

https://racurs.ua/ua/n171970-v-ukrayini-zapracuvala-karta-ruynuvan-vona-fiksuie-zruynovani-obiekty.html

Ракурс

«Карта руйнувань» офіційно запрацювала в Україні відсьогодні, 22 червня.

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Діджитал платформу, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну, публічно запустила ГО «Антикорупційний штаб». На карту додають світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об'єктів — будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради у Telegram.

За словами голови правління «Антикорупційного штабу» Сергія Миткалика, на мапу вже нанесли 1,5 тис. зруйнованих об'єктів. Окрім точної адреси та координат пошкодженої будівлі, карта містить світлини до руйнації та в реальному часі.

Портал створили ще на початку війни, втім на широкий загал він запрацював лише після висновку Міністерства оборони, що розміщена інформація не шкодить безпеці.

Наша мапа унікальна: на відміну від інших подібних ресурсів, вона містить фото споруди до «денацифікації, — запевнив Миткалик.

За словами розробника, кількість об'єктів на мапі ще далека від реального обсягу руйнувань, але вони ставлять за мету охопити всі будинки та споруди, а зараз обирають найбільш наочні приклади.

Нагадаємо, у Києві з’явилися 3D-тури зруйнованими та пошкодженими будівлями внаслідок повномасштабної війни з росією. Кожен охочий може переглянути в онлайн-режимі наслідки ракетних обстрілів.