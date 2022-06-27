Перестаньмо дзвонити у Кремль - світ відреагував на ракетний удар по Кременчуку

https://racurs.ua/ua/n172151-perestanmo-dzvonyty-u-kreml-svit-vidreaguvav-na-raketnyy-udar-po-kremenchuku.html

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Світовий політикум серйозно відреагував на чергову жахливу атаку на мирне населення у Кременчуку з боку росії. Більшість світових лідерів висловилися з приводу жорстокого удару воєнних злочинців рф по українському місту.

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Це додає впевненості, що жодний злочин рашистів не залишиться непокараним.

Демонстрація глибини варварства путіна, — так прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував на ракетний удар.

Він вважає, що «жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, на яку опустився російський лідер».

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетних обстрілів ТРЦ в Кременчуці потрібно накласти ще більше санкцій проти росії і припинити телефонувати у Кремль.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас написала у Твітерр, що «з цим не можна миритися — вони ніколи не переможуть, а військові злочинці постануть перед правосуддям».