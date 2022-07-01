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Ракурс
Вибух стався на нафтобазі в окупованих Ровеньках

Вибух стався на нафтобазі в окупованих Ровеньках (ВІДЕО)

1 лип 2022, 12:27
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Вибух стався 1 липня на складі паливно-мастильних матеріалів воєнних злочинців росії в окупованих Ровеньках на Луганщині.



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З’явилося відео підтвердження «бавовни» на одному зі складів ПММ орків в глибокому тилу У тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині сталися вибухи на нафтобазі, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

У пропагандистських Телеграм-каналах пишуть, що вогонь нібито вівся з Бахмута, який розташований за 115 км від Ровеньків.

Джерело: Ракурс


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