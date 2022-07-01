Україна перемогла в короткій війні, хто переможе у довгій - назвав The Economist

https://racurs.ua/ua/n172262-ukrayina-peremogla-v-korotkiy-viyni-hto-peremoje-u-dovgiy-nazvav-the-economist.html

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Мобільні і винахідливі українські військові завдали тяжких втрат росії й зірвали її плани захопити Київ, завдяки чому Україна перемогла у короткій війні. Зараз триває довга війна. Хто в ній переможе, оцінювало видання The Economist.

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Теперішній наступ воєнних злочинців рф повільний і обходиться кремлю дуже дорого. Зі зброєю стандартів НАТО, новими тактиками й достатньою фінансовою допомогою Україна має всі шанси змусити армію рф відступити. Навіть якщо втрачені території буде важко повернути, Україна може довести марність атаки диктатора володимира путіна і стати демократичною державою західного типу. Як вказує The Economist, для реалізації цього плану Києву потрібна довготривала підтримка, яка досі під сумнівом.

На думку видання, найкращий спосіб запобігти наступній війні — це перемогти воєнного злочинця рф путіна у нинішній.

Якщо Україні нав’язати поганий мир, ядерні погрози путіна не зникнуть. Вони стануть ще більш небезпечними, особливо якщо російські звичайні сили будуть у невигідному становищі. В довгій війні прості росіяни страждатимуть, а українці зазнають невимовного болю через марнославство путіна. Для перемоги потрібно зосередити ресурси й зміцнити Україну як життєздатну, суверенну і орієнтовану на Захід країну, — пише The Economist.

Видання визнає, що Україна — це важкий тягар, оскільки оборонній промисловості країн Заходу важко виробляти надвелику кількість військової продукції і боєприпасів. Окрім цього, існує економічна проблема — щомісячний дефіцит українського бюджету становить 5 млрд дол., а після війни країна потребуватиме значної відбудови.

У 2023 році в США почнеться передвиборча президентська гонка, в якій збирається брати участь українофоб і шанувальник путіна Дональд Трамп. Глобальна ціна довгої війни теж зростатиме. Тривале блокування експорту зерна і соняшникової олії з українських портів провокуватиме заворушення і голод в інших країнах. Також путін намагається створити дефіцит газу в ЄС цієї зими, щоб посіяти розбрат між країнами Євросоюзу.

Ситуацію ускладнює ще й те, що деякі країни НАТО бояться перемоги України, очікуючи, що путін в такому випадку піде на ескалацію, через яку їм доведеться вступити в катастрофічну війну з Росією.

Мета путіна очевидна. Він хоче захопити якомога більший шматок України, оголосити перемогу, а потім змусити західні країни нав’язати Києву його умови. В обмін на це він погодиться не морити весь світ голодом, не мучити холодом і не погрожувати ядерним Армагеддоном. Погодитися на це було б страшним прорахунком. Україна може зіштовхнутися з постійною російською агресією. Чим більше Путін буде вірити в свої успіхи в Україні, тим більш зухвалим він ставатиме. Свої амбіції він описав у промові цього місяця, з усмішкою розповідаючи, як Петро I захопив частину Швеції. Він буде використовувати будь-яку доступну йому зброю включно з воєнними злочинами, ядерними погрозами, глобальним голодом і холодом в Європі.

Однак, довга війна не обов’язково повинна відбуватися на умовах російського автократа. Потенційно в України є багато мотивованих бійців. Західна військова промисловість може забезпечити їх всім необхідним. Розворот ситуації повинен початися на полі бою, де Україна має зупинити російський наступ і змусити окупантів відступати. Більш передові системи НАТО дадують українським захисникам можливість завдавати удари на більшій відстані й з більшою точністю. Перейнявши тактики, розроблені в часи Холодної війни, коли НАТО теж чисельно поступався армії СРСР, Україна зможе знищити російські командні пункти і вузли забезпечення. Україна здобула значний успіх, коли використала зброю НАТО, щоб змусити російські сили покинути острів Зміїний. Київ повинен прагнути завести війну в «болючий глухий кут», повернувши контроль над символічно і стратегічно важливими територіями, такими як Херсон і завдаючи великих втрат росії. Якщо російська армія почне втрачати позиції на полі битви, в кремлі можуть спалахнути внутрішні конфлікти й невдоволення.

Джерело: ZN.ua