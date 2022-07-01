Понад 100 тіл виявили в Маріуполі, міноборони рф “проінспектувало” місто

https://racurs.ua/ua/n172265-ponad-100-til-vyyavyly-v-mariupoli-minoborony-rf-proinspektuvalo-misto.html

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Окупований Маріуполь, де воєнні злочинці росії влаштували геноцид українців, «проінспектував» заступник міністра оборони рф тімур іванов. Загарбник перевіряв стан фортифікацій житлових кварталів.

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Знаємо, що лишилося за кадром пропаганди (і про аеропорт, і про порт, і окопи в напряму Мангуш-Нікольське, — повідомив у своєму Телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окрім цього, у зруйнованому місті продовжують знаходити тіла вбитих мирних мешканців. Ще понад сотню тіл було виявлено під завалами однієї з будівель. За інформацією Андрющенка, у братській могилі Маріуполі, яка знаходиться за адресою вул. Київська 53, під завалами було знайдено тіла понад сотні осіб. Тіла загиблих там перебували з лютого.

Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах, — додав він.

Щодо ексгумації, то вона, фактично, зупинена. Окупанти вирішили займатися «картинкою відновлення» міста, а не перепохованням загиблих маріупольців.