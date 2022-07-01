Мінус 1,4 трл доларів - Bloomberg порахував збитки багатіїв

https://racurs.ua/ua/n172283-minus-1-4-trl-dolariv-bloomberg-porahuvav-zbytky-bagatiyiv-u-2022-roci.html

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Найбагатші люди світу втратили рекордні 1,4 трлн дол. за перші шість місяців 2022 року. На таку суму скоротився у першій половині року сукупний статок 500 найбагатших людей світу.

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Це максимум за всю історію спостережень, повідомляє Bloomberg.

За підрахунками агентства, за цей час творець Facebook Марк Цукерберг втратив 65,5 млрд дол., засновник Amazon Джефф Безос — 63 млрд, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск — 62 млрд, а гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно — 49,3 млрд дол.

При цьому їм вдалося зберегти свої місця у глобальному рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index. Маск залишився на першому місці зі статками 208 млрд дол., Безос — на другому (130 млрд), Арно — на третьому (129 млрд).

Нинішня ситуація різко відрізняється від того, що відбувалося останні два роки, коли стан найбагатших людей світу збільшувався, зазначає Bloomberg.

Агентство пов’язує зростання багатства у цей час із безпрецедентними стимулюючими заходами урядів та центральних банків різних країн на тлі пандемії коронавірусу.