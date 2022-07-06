Російським солдатам запровадили «сухий закон». Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n172414-suhyy-zakon-dlya-soldativ-pyyakiv-rf-zaprovadyly-na-okupovanomu-zaporijji.html

Ракурс

«Сухий закон» для російських солдатів запровадити на окупованій території Запорізької області.

.

Через масове пияцтво окупантів на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя намагаються заборонити продаж алкоголю російським солдатам. Підрозділи збройних сил рф у цьому регіоні зараз масово зловживають алкоголем. Про це 6 липня повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

У розвідці зазначають, що пиятика загарбників призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень. Солдати рф частіше стали залишати місця несення служби, перебувають на вогневих позиціях п’яні, порушують правила користування зброєю скоюють дорожньо-транспортні пригоди.

Ситуація, що виникла, змусила втрутитися керівництво комендатури військ росгвардії та так звану військово-цивільною адміністрацією Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко, який до війни був ведучим на весіллях. Тимчасова окупаційна влада заборонила продавати російським солдатам будь-який алкоголь на територіях Михайлівської та Роздольської громад.

Нагадаємо, у травні український дрон-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, знищив групу окупантів, які на одній із позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танку.