Україні необхідні бази відновлення техніки та будівництво патронного заводу

Ремонт бронетехніки Збройних Сил України. 2015 рік. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172488-ukrayini-neobhidni-bazy-vidnovlennya-tehniky-ta-budivnyctvo-patronnogo-zavodu.html

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Україна отримала велику кількість новітнього озброєння, яке потрібно обслуговувати. Пошкоджене під час бойових дій озброєння вимагає ремонту та оновлення, тому Україна розглядає можливість для створення спільних підприємств для обслуговування техніки як у східній Європі, так і на території західної України.

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Про це 8 липня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час онлайн-конференції «Будуємо разом».

Сьогодні це величезний полігон, на якому будуть проходити випробування. А це означає, що технологічні речі, інноваційні рішення і пропозиції будуть тут мати попит. Тому утворення спільних підприємств, нехай навіть вони будуть розміщені спочатку в країнах східної Європи, але для України, нехай вони будуть розміщені на теренах західної України в захищених місцях, але це сьогодні вже реальний запит, — цитує «Укрінформ» міністра.

Резніков розповів, що існує «невичерпний перелік», пов’язаний з підвищенням обороноздатності України.

Створення баз із відновлення запчастин, різних комплектувальних для техніки та навіть патронного заводу є актуальним, — зазначив він.

Раніше волонтери придбали шість сучасних мобільних станцій для ремонту американських позашляховиків HMMWW, які використовують Збройні Сили України. З ремонтом та модернізацією техніки Україні вже допомога Словаччина, Чехія та Болгарія.