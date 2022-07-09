Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської ОДА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172523-zelenskyy-zvilnyv-golovu-hersonskoyi-oda-ta-nyzku-posliv.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, звільнив голову Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагуту.

.

Звільнення цього чиновника відбулося «відповідно з поданою ним заявою». Виконавцем обов’язків голови Херсонської ОДА тимчасово призначили Дмитра Бутрія, який із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови облдержадміністрації. Про це повідомляється на сайті президента.

Також 9 липня глава держави звільнив низку послів України. Серед звільнених — посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Президентські укази № 479/2022 — № 483/2022, які опубліковані на президентському сайті свідчать, що своєї посади позбулися посол України в Угорщині Любов Непоп, посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк, посол України в Чехії Євген Перебийноса, посол України в Індії Ігор Поліх. Останній за сумісництвом очолював дипмісії в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка та Народній Республіці Бангладеш.

Як відомо, Андрій Мельник на посаді посла України запам’ятався декількома скандальними фразами. Зокрема, він порівняв канцлера Німеччини Олафа Шольца з «ображеною ліверною ковбасою» через те, що той нібито не хотів їхати в Україну.

Нагадаємо, у травні німецький канцлер Олаф Шольц обурився відмовою Києва приймати президента ФРН Франк-Вальтера Штайнмаєра. Глава німецького уряду заявляв, що незапрошення українським урядом Штайнмаєра «заважає справі».