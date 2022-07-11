Кадри жорстоких боїв за Сєвєродонецьк оприлюднила НГУ. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n172570-kadry-jorstokyh-boyiv-za-sievierodoneck-opryludnyla-nacgvardiya-video.html

Ракурс

Вуличні бої у Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області показали на відео.

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Ролик змонтований із записів, які знімали на телефони бійці Національної гвардії під час жорстких боїв. У Рубіжному гвардійці тримали оборону з початку березня до середини травня, а Сєвєродонецьк боронили з початку травня і до 24 червня. Відео оприлюднене на сторінці НГУ у Facebook.

На кадрах можна побачити, що залишилося від російських ударів від цивільної інфраструктури та спалену в боях військову техніку. Військовослужбовці показали, як тривають вуличні бої у палаючих від обстрілів містах, ями у кілька метрів глибиною від прильотів авіаційних бомб. Можна побачити, як хлопці харчуватися, коли довго не було змоги повернутися на базу.

У Нацгвардії зазначили, що у боях за Рубіжне та Сєвєродонецьк росіяни втратили 300 одиниць броньованої техніки, майже 1 тис. окупантів убитими та близько 1 тис. 500 пораненими.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що приклад з Сєвєродонецьком свідчить про стійкість українських солдатів та їхнього керівництва. Американські військові вважають, що тактику Збройних сил України у боях за місто потрібно вивчати у майбутньому.