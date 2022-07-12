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Єрмак розкрив теми чотиристоронньої зустрічі щодо вивезення зерна з українських портів
Єрмак розкрив теми чотиристоронньої зустрічі щодо вивезення зерна з українських портівhttps://racurs.ua/ua/n172610-iermak-rozkryv-temy-chotyrystoronnoyi-zustrichi-schodo-vyvezennya-zerna-z-ukrayinskyh-portiv.htmlРакурс
Глава Офісу президент України Андрій Єрмак розповів деякі подробиці завтрашніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту українського зерна.
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Військові делегації з Туреччини, росії, України та представники ООН зберуться в середу, 13 липня, у Стамбулі, щоб обговорити розблокування експорту українського зерна.
За словами Єрмака, спочатку відбудеться зустріч представників України та Туреччини, а після цього — розширена зустріч між Україною, Туреччиною, ООН та рф, на якій мають обговорюватись питання функціонування морських коридорів для експорту зерна.
Для України питання безпеки є ключовим. Слід розуміти, що сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію судів, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки, — написав Єрмак у своїх соцмережах.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар 12 липня заявив, що чотиристороння зустріч стала результатом візитів турецької делегації до москви та Києва. За його словами, вони дали позитивні результати.
Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив телефоном з путіним. Він заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмінюватися думками». У той же день Ердоган поспілкувався із Володимиром Зеленським.
У МЗС України «Суспільному» підтвердили заплановану чотиристоронню зустріч 13 липня в Стамбулі за участі України, ООН, Туреччини та росії. На ній обговорюватимуть роботу коридорів для експорту зерна, пояснив речник відомства Олег Ніколенко.
Тим часом понад 130 суден очікує проходу через гирла Дунаю, аби експортувати українське зерно.
Такі дані надає сайт marinetraffic.com, за допомогою якого можна відстежувати переміщення кораблів. Але навіть експорт через гирла Дунаю не дозволить відновити навіть частини довоєнного обсягу, адже усі гирла не достатньо глибокі для проходження великих суховантажів із зерном.