Єрмак розкрив теми чотиристоронньої зустрічі щодо вивезення зерна з українських портів

https://racurs.ua/ua/n172610-iermak-rozkryv-temy-chotyrystoronnoyi-zustrichi-schodo-vyvezennya-zerna-z-ukrayinskyh-portiv.html

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Глава Офісу президент України Андрій Єрмак розповів деякі подробиці завтрашніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту українського зерна.

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Військові делегації з Туреччини, росії, України та представники ООН зберуться в середу, 13 липня, у Стамбулі, щоб обговорити розблокування експорту українського зерна.

За словами Єрмака, спочатку відбудеться зустріч представників України та Туреччини, а після цього — розширена зустріч між Україною, Туреччиною, ООН та рф, на якій мають обговорюватись питання функціонування морських коридорів для експорту зерна.

Для України питання безпеки є ключовим. Слід розуміти, що сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію судів, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки, — написав Єрмак у своїх соцмережах.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар 12 липня заявив, що чотиристороння зустріч стала результатом візитів турецької делегації до москви та Києва. За його словами, вони дали позитивні результати.