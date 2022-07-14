Рінат Ахметов, фото: «Остров»

https://racurs.ua/ua/n172679-ahmetov-bilshe-ne-oligarh-maluska.html

Ракурс

Мільярдер Рінат Ахметов вийшов одразу з-під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів.

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Міністр юстиції Денис Малюська завив про це під час дискусії «ОПОРА.Live».

За словами Малюськи, йдеться про такі критерії:

участь у політичному житті країни (через втрату мандату народного депутата його бізнес-партнером Вадимом Новинським);

вплив на медіасферу (через відмову від ліцензій на телерарадіотрансляції «Медіа Групи Україна»).

Водночас Малюська припускає, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

Це моя суб'єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це «нога в дверях» з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес, — наголошує міністр.

Він зазначив, що Ахметов лише передав державі ліцензії своїх ЗМІ, зазначивши у відповідному прес-релізі, що не встиг його продати «у надто короткий строк встановлений законом і росіяни теж своєю війною завадили продати».

Ця фраза не має комунікаційного особливого сенсу, має тільки юридичний, щоб створити собі запас для подальшого можливого оскарження в судах, у міжнародних судах, де завгодно, щоб повернути або собі активи, або їхню грошову компенсацію з посиланням на те, що або влада, або росіяни поставили в скрутне становище, де цінний актив довелось віддавати безкоштовно, — наголошує Малюська.

Нагадаємо, з 12 липня телеканали Ахметова, зокрема і розважальні та спортивні, почали транслювати національний телемарафон.

Джерело: «ОПОРА»