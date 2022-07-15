лукашенко дожився до дефолту від Moody's

https://racurs.ua/ua/n172695-lukashenko-dojyvsya-do-defoltu-bilorusi-vid-moody-s.html

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білорусь допустила дефолт із зовнішніх боргових зобов’язань, повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody’s.

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13 липня минув пільговий період, протягом якого країна мала виплатити 22,9 млн дол. за єврооблігаціями Belarus-27.

Білоруський Мінфін здійснив цей платіж у національній валюті, через що власники бондів не змогли отримати виплати.

Наприкінці червня уряд білорусі оголосив, що країна виконуватиме боргові зобов’язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях на рахунок у «Білорусбанку».

Наразі в обігу перебуває п’ять випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 млрд дол. Востаннє білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на 500 млн під 6,125% і 10-річні на 750 млн дол. під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та «Ренесанс Капітал».

У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

лукашенко пішов тим самим шляхом, що його політичний патрон путін. 22 червня президент рф підписав указ, який встановлює новий тимчасовий порядок виплат із зовнішнього боргу росії у рублях.

27 червня агентство Moody’s повідомило про дефолт росії щодо євробондів, коли власники російських суверенних єврооблігацій не отримали купонних виплат за двома з них на суму 100 млн дол. до закінчення 30-денного пільгового періоду.

До цього про російський дефолт також повідомляли Bloomberg та The Wall Street Journal. За їхніми даними, росія не виконала зобов’язань уперше з 1918 року.

мінфін РФ у відповідь заявив, що всі зобов’язання щодо боргу виконані в повному обсязі. У відомстві поклали відповідальність за те, що виплати не дійшли до власників на міжнародні розрахунково-клірингові системи.