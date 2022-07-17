Командувач армії рф намагається мотивувати родини солдатів підтримувати війну

https://racurs.ua/ua/n172768-nashiy-derjavi-yak-pobytiy-sobaci-dovedetsya-pity-rosiyskyy-general-motyvuie-svoyih-soldativ.html

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Журналісти проекту «Радіо Свобода» «Донбас Реалії» опублікували аудіозапис розмови командувача 41 армії рф полковника Олега Короткевича з родинами військовослужбовців 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї.

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Як видно з розмови, розуміння того, які наслідки для росії буде мати військове вторгнення в Україну, московити мають, але відступити поки не готові.

Короткевич намагається мотивувати родини солдатів на підтримку війни, оскільки в підрозділах цієї армії стає дедалі більше «відмовників».

Ймовірно, генерала записували відвідувачі цієї зустрічі і потім запис виклали в інтернет.

Основний месидж генерала: ми не можемо «увімкнути задню» в Україні, бо тоді нам в росії всім кінець. Мами російських солдатів особливо не сперечаються.

Може президент завтра сказати: все, я прийняв рішення зупинити операцію? Може. Тільки що у нас вийде? Нашій державі як побитому собаці доведеться піти? — говорить генерал на запису.

Короткевич прославився тим, що десь місяць тому просив офіційним листом у мера Новосибірська майки, труси, шкарпетки та цигарки з сірниками для «військових частин 41 армії».

Тим часом родичі армійців-окупантів почали записувати відеозвернення і скаржитись, що за рапорт про дострокове припинення військової служби в окупаційній армії, відправили до СІЗО на окупованій Луганщині.