Солдати рф зізнаються родичам про скоєні воєнні злочини. Фото: armyinform.com.ua

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Російські військові зізнаються своїм родичам про скоєні воєнні злочини в Україні.

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Загарбники не бояться розповідати про те, як вбивають мирних жителів. Зазначають, що їхні товариші по службі підтримують воєнні злочини, хвалять за вбивства цивільних. Про це йдеться у перехопленій розмові окупантів, яку 17 липня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони в Facebook.

Ворожий солдат розповідає своїй сестрі що він служить в артилерійських військах. Він став артилеристом не по своїй волі, а завдяки роботі ЗСУ — зі знищеного батальйону з 300 загарбників залишилися лише 15 осіб. А за одну ніч українські військові спопелили півсотні російських танків.

Окупант також зізнався, що особисто вбив цивільну жінку, яка начебто була «навідницею в селі». Також повідав про вбивство мирного жителя, який навколішки просив його не вбивати.

За словами росіянина, його товариші по службі підтримують воєнні злочини.

Ребята похвалили, сказали правильно, — каже загарбник.

Нагадаємо, американські фахівці розслідуватимуть воєнні злочини росіян в Україні. У США створили спеціальну групу, яку очолив мисливець за нацистами 67-річний Елі Розенбаум. Цей експерт допоміг Міністерству юстиції у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.