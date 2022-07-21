Вчені назвали знайдену в Африці безхребетну морську істоту на честь Зеленського

https://racurs.ua/ua/n172903-vcheni-nazvaly-znaydenu-v-afryci-bezhrebetnu-morsku-istotu-na-chest-zelenskogo.html

Ракурс

Польські палеонтологи назвали морську лілію віком 150 мільйонів років на честь президента України Володимира Зеленського.

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Ця істота мала 10 довгих кінцівок і гострі кігті, схожі на щупальця, щоб хапатися за морське дно. Це був різновид морських лілій, яких зараз багато на кам’янистому дні від екватора до полюсів.

Ausichicrinites zelenskyyi тісно пов’язаний з морськими зірками, морськими огірками та морськими їжаками.

Скам’янілість надзвичайно добре збереглася, розповів для Newsweek професор Маріуш Саламон із Сілезького університету у Польщі.

Розмір Ausichicrinites zelenskyyi — близько 5 см у діаметрі. Істота жила 150 млн років тому, вона мала 10 довгих лап і гострі кігті, схожі на щупальці, якими хапалася за морське дно.

За словами професора Саламона, Ausichicrinites zelenskyyi — найдавніший приклад регенерації, задокументований у викопної морської лілії.

«Ausichicrinites zelenskyyi» is closely related to sea stars, sea cucumbers, and sea urchins. https://t.co/CBozyiPFcI — Newsweek (@Newsweek) July 21, 2022

Морські лілії можуть мати різноманітні кольори, від темно-червоних до яскравих помаранчевих і жовтих. Кожна кінцівка може мати довжину до 30 см. Ці істоти також мають здатність скидати кінцівки так само, як деякі ящірки можуть позбуватися своїх хвостів.

Майже повні залишки Ausichicrinites zelenskyyi були викопані в Ефіопії.