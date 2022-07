Вчені назвали знайдену в Африці безхребетну морську істоту на честь Зеленського

Польські палеонтологи назвали морську лілію віком 150 мільйонів років на честь президента України Володимира Зеленського.

Ця істота мала 10 довгих кінцівок і гострі кігті, схожі на щупальця, щоб хапатися за морське дно. Це був різновид морських лілій, яких зараз багато на кам’янистому дні від екватора до полюсів.

Ausichicrinites zelenskyyi тісно пов’язаний з морськими зірками, морськими огірками та морськими їжаками.

Скам’янілість надзвичайно добре збереглася, розповів для Newsweek професор Маріуш Саламон із Сілезького університету у Польщі.

Розмір Ausichicrinites zelenskyyi — близько 5 см у діаметрі. Істота жила 150 млн років тому, вона мала 10 довгих лап і гострі кігті, схожі на щупальці, якими хапалася за морське дно.

За словами професора Саламона, Ausichicrinites zelenskyyi — найдавніший приклад регенерації, задокументований у викопної морської лілії.

