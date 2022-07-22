Зінченко став гравцем «Арсеналу» - це історичний трансфер для українського футболу

https://racurs.ua/ua/n172952-zinchenko-stav-gravcem-arsenalu-ce-istorychnyy-transfer-dlya-ukrayinskogo-futbolu.html

Ракурс

Олександр Зінченко офіційно перейшов у лондонський «Арсенал» з «Манчестер Сіті».

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Про перехід офіційно повідомили обидва клуби і сам український футболіст.

Сума трансферу склала 30+2 млн фунтів.

Таким чином, Зінченко не встановить новий український трансферний рекорд, який належить Андрію Шевченку.

У 2006 році Шева перейшов з «Мілана» в «Челсі» за 30,8 млн фунтів.

Алекс — висококласний гравець, який дасть нам різні опції та універсальність. Мова не лише про позиції, де він може зіграти, але також універсальність, яку він надасть нам, в атаці та захисті, — заявив головний тренер Мікель Артета.

Перед цим Зінченко записав відео-прощання до клубу та фанатів «Манчестер Сіті» перед трансфером в «Арсенал».

Повний текст звернення українського футболіста:

Це була класна подорож. Я приєднався до сім’ї зовсім юним. І ви усі одразу повірили в мене. Ну, майже одразу. Ми разом писали нашу історію, здобували трофеї, ставали сильнішими після поразок. Ми ніколи не шукали легких перемог та вміли красиво їх святкувати. Ви підтримали мене у найскладніший момент мого життя. Та стали частинкою мого серця назавжди. Дякую усім вам, «Манчестер Сіті». З любов’ю, Олександр Зінченко.

25-річний уродженець Радомишля на Житомирщині у складі МанСіті став чотириразовим чемпіоном Англії, він найкращий гравець своєї команди у фінальному матчі Ліги Чемпіонів УЄФА 2020/21.