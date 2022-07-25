Forbes помітив, що паспорт Коломойського у базі міграційної служби зазначений як "недійсний"

https://racurs.ua/ua/n173057-forbes-pomityv-scho-pasport-kolomoyskogo-u-bazi-migraciynoyi-slujby-zaznachenyy-yak-nediysnyy.html

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Ігор Коломойський, імовірно, втратив українське громадянство. Його паспорт у базі міграційної служби позначили як «недійсний».

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Forbes розповів, що паспортні дані бізнесмена й екс-співласника «ПриватБанку» перебувають у публічному доступі на сайті «ПриватБанку», їх і використали у реєстрі. У базі Державної міграційної служби документ із серією та номером зазначений як «недійсний».

До слова, паспорт бізнес-партнера Коломойського Геннадія Боголюбова, серія та номер якого є у зазначених документах, також помічений у базі ДМС як недійсний. Ще 2017 року Боголюбов відмовився від українського громадянства, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Раніше про можливе позбавлення громадянства Коломойського писала УП з посиланням на джерела.

Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній зі справ «ПриватБанку», сказав Forbes, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився звʼязуватися з клієнтом з цього приводу.

20 липня «Українська правда» опублікувала нібито копію указу президента зі списком осіб, яких позбавлено громадянства, а 22 липня у фігуранта списку Геннадія Корбана на кордоні під час спроби повернутися в Україну з Польщі прикордонники вилучили паспорт і видали акт, у якому зазначено, що він є особою без громадянства. Прикордонники посилались на указ президента про припинення громадянства. Проте жодних документів на сайті Офісу президента досі не опубліковано.