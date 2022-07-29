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Ракурс
Першому засудженому в Україні російському військовому замінили довічний термін на 15 років

Першому засудженому в Україні рашисту замінили довічний термін на 15 років

29 лип 2022, 13:59
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Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, визнаному винним у вбивстві мирного мешканця Сумської області України.





Як повідомляють «Грати», колегія суддів замінила засудженому довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі.

21-річний Вадим Шишимарін став першим громадянином рф, якого засудили за воєнні злочини під час російського вторгнення 2022 року. Він звинувачувався у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

За версією слідства, яку підтримав суд, 28 лютого Шишимарін опинився в селищі Чупахівка Сумської області разом зі ще чотирма військовослужбовцями після того, як його колону було розбито.

Військові обстріляли та захопили приватний автомобіль. Дорогою вони побачили мирного жителя, 62-річного Олександра Шеліпова, який розмовляв телефоном. За наказом старшого за званням Шишимарін вистрілив у чоловіка з автомата. Пізніше він здався в полон. У суді російський військовий повністю визнав провину у вбивстві.

Джерело: Ракурс


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