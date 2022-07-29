До рф депортували тисячі українських дітей, фото:

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Національне інформаційне бюро ідентифікувало вже понад 5,6 тис. українських дітей, депортованих до росії. Проте реальна кількість депортованих дітей є більшою.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Відповідно до даних Національного інформаційного бюро, вже ідентифіковано понад 5600 дітей, які були депортовані до країни-агресора. Разом із тим ми розуміємо, що реальна кількість насправді більша, — наголосила Павліченко.

Заступник міністра додала, що сотні тисяч українців насильно депортовані в рф та білорусь, в Україні напрацьовують механізм повернення цих громадян, зокрема і дітей.

Павліченко також розповіла, як слід діяти в разі втрати зв’язку з близькою людиною, котра, можливо, виїхала за кордон.

Насамперед опанувати емоції і звернутися до підрозділів Національної поліції за номером 102 або, якщо перебуваєте за кордоном, — 112. Також можна звернутися із заявою до найближчого підрозділу поліції, — наголосила заступник міністра.

Вона додала, що також необхідно надати всю можливу інформацію щодо можливого зникнення людини — де останній раз спілкувались, де бачили, можливо, останнє місце перебування, якщо людина виїхала за кордон.

Павліченко наголошує, що, задля уникнення шахрайства, слід звертатися до правоохоронних органів, а не до приватних осіб, які теж займаються розшуком.

Джерело: «Укрінформ»