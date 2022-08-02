ЗСУ відбили штурми армії рф на трьох напрямках, поблизу Бахмута і Пісків тривають бої

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У 160 день великої війни з росією ЗСУ відбили штурми армії рф на кількох напрямках — Краматорському, Бахмутському, Авдіївському. Поблизу Бахмута і Пісків тривають бої, повідомив Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, зі сторони білорусі зберігається загроза ракетних ударів. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, а також проводити там розвідку.

Харків та його околиці росія обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії. На Словʼянському напрямку зафіксували авіаційний удар біля Дібрівного.

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаударів біля Серебрянки та вів штурмові дії неподалік Івано-Дарʼївки, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів біля Соледару, Яковлівки, Семигірʼя, Покровського та Білогорівки. Українські воїни відбили штурм у районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. У районах населених пунктів Бахмут і Зайцеве тривають бої.

На Авдіївському напрямку фіксувалися безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ЗСУ знешкодили розвідувальну групу біля Новополя.

Також окупант систематично відкривав вогонь по населених пунктах Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке й Андріївка. Під час штурму Трудолюбівки росіяни зазнали поразки та відійшли.

Військові рф обстріляли у ніч на 2 серпня два райони Дніпропетровщини — Синельниківський та Криворізький. Є руйнування житла, перебита лінія електропередач. Попередньо, поранених немає.

Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах, повідомив міський голова Сєнкевич. За попередніми даними, одна людина дістала поранення.

росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу для обстрілу українців, оскільки усвідомлює, що ЗСУ «не можуть і не будуть стріляти у відповідь», щоб не уразити станцію, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен;