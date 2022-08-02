Сильні дощі заблокували евакуацію з окупованого Енергодара

https://racurs.ua/ua/n173295-sylni-doschi-zablokuvaly-evakuaciu-z-okupovanogo-energodara-video.html

Ракурс

Через сильні дощі евакуація з окупованого Енергодара наразі неможлива.

Мер міста Дмитро Орлов написав у Телеграм, що усі дороги або затоплені, або розмиті.

Після вчорашнього сильного і тривалого дощу, який пройшов у районі, проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо. Тож на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає - дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту, — повідомив мер.

Орлов також повідомив про припинення надання послуг «Укрпошти» в окупованому місті. Причина цьому — рішення керівництва держпідприємства надалі буде працювати лише на території, підконтрольній Україні.

Тому поштарі припиняють доставку й виплату пенсій на тимчасово окуповані території Запорізької області.

Від 3 березня — дня окупації Енергодара — до 1 серпня мешканці міста, які обслуговувалися «Укрпоштою», попри всі перешкоди щомісяця отримували свої пенсії.

Рішення ухвалили через значне зростання загрози життю працівникам цієї установи та навмисне блокування окупантами доставки коштів адресатам (фактично, системні пограбування).

«Ракурс» повідомляв, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Раніше рф прикривалася «живим щитом» з мирних жителів і назвав дії росії щодо найбільшої української атомної електростанції «вершиною безвідповідальності».