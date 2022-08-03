Україна за півроку була змушена девальвувати гривню на 25% - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n173328-ukrayina-za-pivroku-bula-zmushena-devalvuvaty-gryvnu-na-25-bloomberg.html

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Девальвація гривні щодо долара сягнула 25%. Тому Європейський Союз має пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, щоб не допустити національного дефолту. Раніше Київ попросив іноземних інвесторів відтермінувати виплати країни за зовнішнім боргом. Про це пише впливове американське видання Bloomberg.

Там зауважили, що можливе падіння української економіки (дефолт) — дасть російській пропаганді черговий привід для маніпуляцій й може підірвати моральний дух українців. Задля уникнення такого розвитку подій ще у травні Євросоюз зобовʼязався виплатити Києву 9 млрд євро. Проте нині Україна отримала лише близько 1 млрд євро, оскільки Брюссель і уряди країн ЄС не дійшли згоди щодо механізму фінансування.

Bloomberg вказує, що затримка з рішенням не лише шкодить Україні, але й порушує «мовчазну угоду» між ЄС та США, за якою ЄС має подбати про фінансову допомогу, поки США дбають про передачу Збройним силам України важкого озброєння. У виданні також нагадали, що перед Європою постане й створена путіним енергетична криза, проте це не повинно слугувати приводом для призупинення допомоги Україні.