Другий караван суховантажів вийшов з Одеси в напрямку Стамбула

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Другий караван суховантажів 7 серпня вийшов з одеський портів й попрямував до Стамбула. Як повідомляють ЗМІ, з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшли чотири балкери, які перевозять майже 170 тис. тонн агропродукції.

Нагадаємо, 3 серпня представники України, Туреччини, ООН та росії, що входять до складу Спільного координаційного центру в Стамбулі, завершили інспекцію суховантажного судна RAZONI — першого судна, яке пройшло «зерновим коридором» з Одеси. Раніше 3 серпня у Туреччині заявили, що перший корабель з українською кукурудзою прибув до Стамбула. Там судно перевірили на дотримання умов угоди про експорт наших зернових. Судно Razoni, яке ходить під прапором Сьєрра-Лоене, відвезло 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Це перший корабель із зерновими, який вийшов з українського порту від початку повномасштабного вторгнення росії.