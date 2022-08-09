Ватажок днр знайшов у Північній Кореї робочу силу для відбудови Донбасу

https://racurs.ua/ua/n173545-vatajok-dnr-znayshov-u-pivnichniy-koreyi-robochu-sylu-dlya-vidbudovy-donbasu.html

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Ватажок фейкового угруповання днр денис пушилін заявив, що веде переговори з Північною Кореєю щодо «співробітництва у галузі будівництва».

З урахуванням того грандіозного будівництва, яке у нас зараз розгорнулось, і воно тільки набиратиме обертів, нам безпосередньо будуть потрібні будівельники, і тут ведуться переговори вже про те, щоб будівельники, у тому числі з Північної Кореї, теж бригадами заїжджали безпосередньо на відновлення територій, — заявив пушилін в ефірі «Соловйов LIVE».

Йому нібито пообіцяли в КНДР, що надішлють перші будівельні бригади з КНДР на окуповані українські території до кінця 2022 року.

У грудні 2017 року Рада Безпеки ООН у рамках чергових санкцій щодо Північної Кореї заборонила наймати трудових мігрантів із цієї країни. росія зобов’язалася вислати північнокорейських робітників, хоча з’являлися повідомлення, що будівельні бригади з КНДР працюють на об'єктах у рф попри санкції.

До того, як Рада безпеки ООН заборонила найм трудових мігрантів із КНДР, їх активно залучали в росії до будівництва, наприклад, деяких об'єктів для ЧС-2018 з футболу. При цьому повідомлялося, що північнокорейські робітники мешкають у вкрай поганих умовах.

Фейкові днр і лнр не визнали у світі, окрім кількох сателітів рф. Серед них — Північна Корея, яка оголосила про визнання у середині липня 2022 року. Україна після цього розірвала дипломатичні відносини із Північною Кореєю.

КНДР — одна із найбільш відсталих і закритих країн світу із жорстким тоталітарним режимом. Багато міжнародних рейтингів навіть не оцінюють її, тому що не мають достовірних даних, а сама КНДР уже тривалий час перебуває під санкціями ООН за виготовлення ядерної зброї.