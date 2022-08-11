Британія підвезе Україні додаткові РСЗВ M270 і ракети до них

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив ВВС, що його країна подвоює кількість реактивних систем залпового вогню M270, які надає Україні. Лондон уже передав ЗСУ три пускові установки, дальність ракет яких сягає 80 км.

Британці також підвезуть більше ракет, які запускають М 270.

За словами Воллеса, ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки Заходу, — сказав Воллес і додав, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

У Копенгагені на міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України, Воллес заявив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

M270 MLRS (англ. M270 Multiple Launch Rocket System) — американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought.

РСЗВ M270 призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей.