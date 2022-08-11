Резніков розкрив ставлення до корейського і сирійського сценаріїв війни в Україні

https://racurs.ua/ua/n173603-reznikov-rozkryv-stavlennya-do-koreyskogo-i-syriyskogo-scenariyiv-viyny-v-ukrayini.html

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Сценарії розвитку бойових дій в Україні обговорюють експерти ат урядовці. Міністр оборони України Олексій Резніков розкрив своє ставлення до корейського і сирійського сценаріїв війни.

Він не береться робити прогнози, але вважає, що ні один, ні другий варіант не є основними сценаріями.

«Корейську історію» в Україні Резніков вважає малоймовірною з тих причин, що такий шанс був у росіян, якби вони заморозили конфлікт у 2014 році.

Але Кремль це не влаштувало, вони пішли у відкритий наступ, — сказав міністр в інтерв’ю «Українській правді».

Що стосується сирійського варіанту, то, на думку Резнікова, у росіян ресурс також виснажується: і людський, і збройний, а в України навпаки додаються партнери.

Тобто це, як вони кажуть, колективний Захід, цивілізований Захід, який сьогодні все більше і більше зацікавлений в нашій перемозі, — сказав Резніков.

Інша справа — який сценарій цієї перемоги побачать в столицях світових через певний період, коли підніметься ціна на газ, стануть питання податків, інфляційних процесів, економіки в їх країнах.