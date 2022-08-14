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Ракурс
Унікальне зображення тризуба Ізяслава знайшли у білорусі

Унікальний тризуб Ізяслава знайшли у білорусі (ФОТО)

14 сер 2022, 19:55
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Зображення тризуба Ізяслава, сина Київського князя Володимира, виявили археологи під час розкопок у Мінській області. Унікальний артефакт — донний горщик із особистим гербом князя Ізяслава датований кінцем Х — початком ХІ століття.





Аналогів немає, це перша (!) подібна знахідка у білорусі!, — написав засновник музею «Старий Мінськ», археолог Гліб Лобадзенко.

Зображення тризуба часів України-Русі може відкрити нову сторінку в археологічних дослідженнях сусідньої країни. У відеокоментарі археолог, кандидат історичних наук Андрій Войтехович зазначив, що на знайденому дні горщика зображено тризуб — родовий знак князя Ізяслава (сина Київського князя Володимира Святославича і Рогніди).

Зауважимо, що музей «Старий Мінськ» розташований у місті Городище, за кілька кілометрів від Мінської кільцевої дороги. Там регулярно проводять археологічні розкопки, навколишню територію досі не можна назвати дослідженою.

Джерело: Ракурс


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