Унікальне зображення тризуба Ізяслава знайшли у білорусі

https://racurs.ua/ua/n173709-unikalnyy-tryzub-izyaslava-znayshly-u-bilorusi-foto.html

Ракурс

Зображення тризуба Ізяслава, сина Київського князя Володимира, виявили археологи під час розкопок у Мінській області. Унікальний артефакт — донний горщик із особистим гербом князя Ізяслава датований кінцем Х — початком ХІ століття.

Аналогів немає, це перша (!) подібна знахідка у білорусі!, — написав засновник музею «Старий Мінськ», археолог Гліб Лобадзенко.

Зображення тризуба часів України-Русі може відкрити нову сторінку в археологічних дослідженнях сусідньої країни. У відеокоментарі археолог, кандидат історичних наук Андрій Войтехович зазначив, що на знайденому дні горщика зображено тризуб — родовий знак князя Ізяслава (сина Київського князя Володимира Святославича і Рогніди).

Зауважимо, що музей «Старий Мінськ» розташований у місті Городище, за кілька кілометрів від Мінської кільцевої дороги. Там регулярно проводять археологічні розкопки, навколишню територію досі не можна назвати дослідженою.