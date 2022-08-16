Зеленський відповів на петицію про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам без військового досвіду

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Володимир Зеленський, президент України, 16 серпня відреагував на електронну петицію щодо зняття обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18−60 років без військового досвіду, заявивши, що виконати умови петиції неможливо до закінчення воєнного стану.

Відповідна заява опублікована на порталі петицій на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.

Щодо порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захисту України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, що відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу, — наголосив Зеленський.

Він нагадав, що захист Вітчизни — є обов’язком громадян України, а ЗСУ залучають і військовозобов’язаних, які не мають досвіду, але пройшли підготовку у військових частинах.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, за мовними або іншими ознаками, зокрема професійною приналежністю, — зауважив президент.

Нагадаємо, що 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці — до 21 листопада.