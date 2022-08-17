ЄС ігнорував загрозу рф і надто залежав від рішень Берліна — прем’єр Польщі

https://racurs.ua/ua/n173800-ies-ignoruvav-zagrozu-rf-i-nadto-zalejav-vid-rishen-berlina-premier-polschi.html

Ракурс

Польща розкритикувала політику Європейського Союзу щодо росії. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Le Monde вказав, що Брюссель роками не хотів чути попередження про російську загрозу, а більшість питань в ЄС вирішували дві країни.

Війна в Україні також відкрила правду про Європу. Багато європейських лідерів були спокушені володимиром путіним. Сьогодні вони шоковані. Повернення російського імперіалізму не повинно нас дивувати. Європа опинилася в нинішній ситуації не тому, що була недостатньо інтегрованою, а тому, що вона відмовилася прислухатися до голосу правди. Цей голос уже багато років лунає з Польщі, — заявив Моравецький.

З його слів, рівноправність в Євросоюзі має декларативний характер, оскільки «все вирішують Франція та Німеччина».

Політична практика показує, що німецький і французький голос мають першочергове значення. Отже, ми маємо справу з формальною демократією та фактичною олігархією, в якій владу тримає найсильніший, — додав Моравецький.

Він заявив, що якби вся Європа підтримала позицію Німеччини, то не тільки «Північний потік-1», а й «Північний потік-2» був би запущений багато місяців тому.

Залежність Європи від російського газу, який путін використовує як інструмент шантажу проти всього континенту, була б майже незворотною, — нагадав польський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Моравецький заявляв, що після перемоги над імперіалістичною росією від права сильнішого треба позбутися всередині ЄС.