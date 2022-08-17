Окупанти терміново переміщують авіацію в рф. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n173812-pislya-vybuhiv-u-krymu-okupanty-terminovo-peremischuut-aviaciu-v-rosiu-gur.html

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Російська бойова авіація після вибухів в окупованому Криму терміново перекидається вглиб півострова та на аеродроми в рф.

Загарбники перекидають вертольоти та бойові літаки на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території росії. Така активність ворога помічена після вибухів 9 серпня на аеродромі «Саки» та 16 серпня на летовищі «Гвардійське». Про це 17 серпня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка зафіксувала переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів. Окупанти перекидають штурмовики Су-27, Су-30, Су-34, Су-35С, винищувачі МіГ-31 та вертольоти КА-27.

Повідомляється, що під час перельоту в одного з літаків Міг-31 на борту сталась пожежа. Ймовірно, що загорілася головна силова установка та навігаційне обладнання.

Нагадаємо, внаслідок вибухів біля Джанкоя в Криму була пошкоджена залізниця, що проходить через Травневе. Цією дорогою до Джанкоя та Сімферополя їдуть потяги з материкової частини росії. Окупанти після інциденту змушені зупиняти всі потяги на станції Владиславівка, а від цього населеного пункту до Сімферополя приблизно 100 км.