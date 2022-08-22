Мер Нікополя повідомив про нову провокацію росіян в Енергодарі

https://racurs.ua/ua/n173970-mer-nikopolya-povidomyv-pro-novu-provokaciu-rosiyan-v-energodari.html

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Росіяни заявили, що Збройні сили України вдарили по Енергодару, де розташована Запорізька АЕС.

Імовірно, про цю провокацію попереджав 22 серпня глава Нікопольського району Євген Євтушенко.

Мер Нікополя Євген Євтушенко повідомив, що «на протилежному березі водосховища армією рф здійснено провокацію». Він просив за можливості залишити вулиці та уникати масових скупчень людей.

Зазначимо, що по той бік берега розташоване місто Енергодар, де російські окупанти тероризують Україну із ЗАЕС. Про можливість провокацій українська сторона повідомляла упродовж всього минулого тижня. Окупанти традиційно звинуватили в обстрілі ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата, — пише Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Згодом Євтушенко додав, що попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.

росія може влаштувати провокацію із пожежею на ЗАЕС. Про це повідомив 22 серпня координатор громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк з посиланням на джерела української розвідки.

Для цього на території станції розмістили велику кількість автомобільного палива. На підготовку до провокації вказує також направлення на станцію додаткових підрозділів РХБЗ.

Станом на 8.00 22 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції, — йдеться в повідомленні «Енергоатому».

У відомстві нагадали, що 5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист — і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. 13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

А 20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна.