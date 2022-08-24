В Донецьку виникла сильна пожежа після обстрілів. Фото: соцмережі

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Велика пожежа виникла в окупованому росіянами Донецьку у середу, 24 серпня.

Займання сталося в торговому центрі «Галактика», який до захоплення ворогами обласного центру був супермаркетом «Епіцентр» в Ленінському районі. Будівля торгового центру зазнала руйнувань, а дим від пожежі помітили в різних районах міста. Про це повідомило видання «Новини Донбасу».

Так званий міський голова Донецька Олексій Кулемзін заявив, що в магазин прилетів снаряд. Інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, 23 серпня у центрі Донецька вдень 23 серпня пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації ватажка ДНР Дениса Пушілина. Снаряд прямо влучив у фасад будівлі, також постраждало праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що обстріл «адміністрації» Пушиліна інсценувала російська федерація, щоб виправдати можливі удари по українських урядових будівлях 24 серпня.

Джерело: «Новини Донбасу»