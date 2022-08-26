Колаборантка Катющенко до війни працювала з «регіоналами» та «Оппоблоком»

https://racurs.ua/ua/n174133-okupanty-zasvityly-organizatora-feykovogo-referendumu-u-melitopoli-v-yiyi-karieri-partiya.html

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Російські пропагандисти засвітили організатора фейкового референдуму у Мелітополі.

Колаборантка галина катющенко до 24 лютого була співробітницею партійного апарату «Опоблоку», а ще раніше «Партії регіонів».

На відео, яке оприлюднили окупанти 26 серпня, зрадниця блідла і нервувала, але видавила з себе, що в «Мелітополі все спокійно» і нібито від охочих піти у «виборчі комісії» відбою немає.

Ймовірно, щось заспокійливе в кадрі її замовили сказати кремлівські господарі.

Напередодні в Мелітополі та районі пройшла низка підривів виборчих штабів «єдиної росії», а також ліквідації деяких найактивніших колаборантів, які особливо завзято виконували завдання рашистів щодо підготовки до фейкового референдуму.

Місцеві видання пишуть, що люди почали масово відмовлятися від участі у виборчих комісіях у страху за своє життя.

Катющенко народилася у Вітебську. Багато років працювала у штабі «Опоблоку» на виборах. Вся робота штабу була побудована на взаємодії співпраці зі старшими по будинках та квартальними. Вірним «псам» навіть у невиборний період давали якісь подачки. Підгодовували, щоб вони не змогли відмовити у разі подальшого звернення.

Катющенко особисто переконує колишніх співробітників виборчого штабу попрацювати на окупантів, запевняючи їх у тому, що жодної відповідальності вони не нестимуть.

У неї є шляхи відходу — рідна сестра Галини чекає на неї в білорусі.