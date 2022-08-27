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Ракурс
У Москві підпалили авто чиновника Генштабу, який відповідає за військову цензуру

У Москві підпалили авто чиновника Генштабу, який відповідає за військову цензуру (ВІДЕО)

27 сер 2022, 20:08
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У Москві згоріла автівка заступника начальника управління генштабу зс рф євгена секретарьова. Підпалити її могла жінка, яка заявила, що виступає проти війни в Україні, повідомляють російські ТГ-канали.





Авто стояло у дворі будинку на Ленінградському шосе і там «раптово» спалахнуло. Найбільше постраждала задня частина — багажник повністю вигорів. За словами очевидців, поруч бачили підозрілу дівчину — попередньо, пізніше її затримали.

Цікаво, що у людини, яка відповідає за військову цензуру, та стежить, щоб у ЗМІ не з’являлася «неправильна інформація» про армію рф, зовсім не «патріотичні» «Нива» чи «Лада», а німецька BMW X6.

Російський телеграм канал Baza написав, що авто стояло у дворі на Ленінградському шосе. Жінка облила його бензином із каністри та підпалила. Багажник повністю вигорів. За кілька метрів від автомобіля вигоріла й трава.

Джерело: Ракурс


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