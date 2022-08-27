У росії назвали умови для поновлення мирних переговорів з Україною

Наслідки обстрілу Харкова, 27 серпня. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n174166-u-rosiyi-nazvaly-umovy-dlya-ponovlennya-myrnyh-peregovoriv.html

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росія готова обговорювати можливість переговорів з Україною у разі її «капітуляції, якісного скорочення збройних сил та денацифікації».

Про це 27 серпня в телеграм-каналі заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ, лідер ЛДПР леонід слуцький.

Ми готові розглядати переговорний процес, якщо українська сторона буде готова до беззастережної капітуляції, якісного скорочення своїх збройних сил, повної, абсолютної та беззастережної денацифікації, звільнення від нацизму території України, — сказав слуцький.

За його словами, «ніякі інші переговорні позиції Києва після тих жахливих злочинів, які їм чинилися і продовжують відбуватися, після вбивства Даші Дугіної, замовленого київським режимом, звичайно ж, бути не може».

Нагадаємо, українські умови для відновлення мирних переговорів нещодавно перерахував радник Офісу президента України Олексій Арестович:

Лише після двох-трьох великих поразок російської армії, коли їхні переговорні позиції ослабнуть. Зеленський дуже чітко сказав, що лише Україна вирішуватиме, коли розпочнуться переговори. Найголовніша умова — російські війська мають залишити нашу країну, після чого ми можемо розпочати переговори.

Крім того, українська влада заявила, що не причетна до загибелі Дарії Дугіної, дочки російського політолога та ідеолога «Новоросії» Олександра Дугіна.

Відповідальність за вибух автомобіля, в якому вона їхала 20 серпня, за словами російського опозиціонера Іллі Пономарьова, взяла на себе Національна республіканська армія (НРА) — це нібито партизанська акція, влаштована як опір кремлівському режиму.