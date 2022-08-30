Медіа сфокусовані на півдні, але не варто забувати про Донбас — військовий журналістhttps://racurs.ua/ua/n174239-media-sfokusovani-na-pivdni-ale-ne-varto-zabuvaty-pro-donbas-viyskovyy-jurnalist.htmlРакурс
Медіа і суспільство у ці дні сфокусовані на півдні, але не варто забувати про Донбас, нагадує військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
У своїх соцмережах він повідомив, що лінія фронту на Донбасі за добу не змінилась. З Пісків українські підрозділи рашисти не вибили та Опитне не взяли.
Але ситуація, як кажуть лікарі, критично-стабільна. Тобто, важка і без покращень. Наші джерела повідомляють, що сьогодні вночі противник затягнув до Донецька купу техніки, — повідомив Цаплієнко.
Уранці 30 серпня відбулися шквальні обстріли українських позицій вздовж лінії фронту від Мар‘їнки до Авдіївки та вглиб по трасі М04, від Пісків до Карлівки.
Позиції українців протягом доби атакувала авіація противника. Масовано. Понад десять ворожих літаків завдали ударів знову ж таки від Мар’їнки до Авдіївки.
Про що це все може казати. На фоні невдач на півдні російське командування, можливо, хоче локальної, навіть і символічної, перемоги. Тому нагнало техніку на цей напрямок і може спробувати прорвати нашу оборону десь в районі траси М04 або поруч. Але хороша новина в тому, що наші військові навчились читати російські сценарії та переписувати їх, — написав Цаплієнко.