Медіа сфокусовані на півдні, але не варто забувати про Донбас

https://racurs.ua/ua/n174239-media-sfokusovani-na-pivdni-ale-ne-varto-zabuvaty-pro-donbas-viyskovyy-jurnalist.html

Ракурс

Медіа і суспільство у ці дні сфокусовані на півдні, але не варто забувати про Донбас, нагадує військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

У своїх соцмережах він повідомив, що лінія фронту на Донбасі за добу не змінилась. З Пісків українські підрозділи рашисти не вибили та Опитне не взяли.

Але ситуація, як кажуть лікарі, критично-стабільна. Тобто, важка і без покращень. Наші джерела повідомляють, що сьогодні вночі противник затягнув до Донецька купу техніки, — повідомив Цаплієнко.

Уранці 30 серпня відбулися шквальні обстріли українських позицій вздовж лінії фронту від Мар‘їнки до Авдіївки та вглиб по трасі М04, від Пісків до Карлівки.

Позиції українців протягом доби атакувала авіація противника. Масовано. Понад десять ворожих літаків завдали ударів знову ж таки від Мар’їнки до Авдіївки.