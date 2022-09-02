росія відреагувала на указ Зеленського про розпуск делегації в ТКГ

https://racurs.ua/ua/n174362-rosiya-vidreaguvala-na-ukaz-zelenskogo-pro-rozpusk-delegaciyi-v-tkg.html

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Країна-терористка росія вважає, що розпуск української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) нібито ставить «хрест на переговорах».

Своєю заявою і указом Зеленський фактично поставив хрест не тільки на переговорному процесі, але і на не до кінця закритому вікні можливостей для вирішення конфлікту за столом переговорів, віддавши перевагу війні, а не дипломатії, — заявив посол росії в білорусі, очільник російської делегації в ТКГ борис гризлов.

З його слів, з Києвом нібито неможливо було домовлятися.

Домовлятися будемо тоді, коли будуть створені всі необхідні для цього умови, коли будуть досягнуті цілі «спеціальної військової операції», — підсумував чиновник країни-агресора.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський указом від 1 вересня розпустив українську делегацію в ТКГ через півроку після початку повномасштабного вторгнення росії.

ТКГ складалася з уповноважених представників України, ОБСЄ та росії, які мали полегшити дипломатичну розв’язку війни, що триває з 2014 року. У 2020−2021 роках українська сторона говорила про бажання перенести місце очних засідань з білорусі до іншої країни, оскільки нейтралітет мінська вже тоді був під питанням.