Смог у Києві. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n174439-kyyiv-stav-liderom-za-rivnem-zabrudnennya-povitrya-u-vsomu-sviti.html

Ракурс

Київ 5 вересня опинився на першому місці у світі серед міст із найбільш забрудненим повітрям.

Сьогодні вранці рівень забрудненості повітря у столиці становив 187 пунктів за норми 50. Даний рівень забруднення повітря характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення». А концентрація PM2.5 (твердих частинок) у повітрі зараз у 25,2 рази вища за рекомендоване Всесвітньою організацією охорони здоров’я середньорічне значення якості повітря. Про це свідчать дані порталу IQAir, який відстежує рівень забрудненості повітря в режимі реального часу.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що столиця окутана димом через торф’яні пожежі в області. Рятувальники борються з вогнем поблизу села Соснівка Вишгородського району та села Перше Травня Броварського району.

У Київській міській держаній адміністрації додали, що через пожежі киянам варто тримати вікна закритими, особливо вночі й вранці й по можливості не виходити на двір. Людям треба пити багато води і робити вологе прибирання. До лікарів необхідно звертатися у разі виникнення задишки та кашлю.

Нагадаємо, український омбудсмен заявляв, що снаряди, якими загарбники обстрілюють українські міста і села, випускають з кораблів та підводних човнів, котрі перебувають в акваторії Чорного моря та забруднюють її. Через це гинуть дельфіни.