росія шукає в Центральній Азії боєприпаси до радянської техніки

https://racurs.ua/ua/n174714-rosiya-shukaie-boieprypasy-do-radyanskoyi-tehniky-v-centralniy-aziyi.html

Ракурс

Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем.

Федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва рф звернулась до міністерства оборони Таджикистану із запитом щодо передачі снарядів до реактивної системи залпового вогню «Ураган», повідомила українська розвідка 13 вересня.

Також росіян цікавлять боєприпаси до самохідної артилерійської установки «Піон» та двигуни для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі зс рф та взяти участь у війні проти України.

У чат випускників Бішкекського вищого військового училища (Киргизстан) надходять пропозиції підписати контракти з зс рф або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.

«Ракурс» раніше писав, що чергова ротація окупантів складатиметься переважно з жителів далекого сходу рф та Камчатки. За задумом — вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період, повідомило 12 вересня Головне управління розвідки Міноборони.